28/08/2017 - 13h54min

Audiência sobre a Guarda aqui em Naviraí superou expectativas diz vereador

[ FOTO: Arquivo ] Vereador Klein afirmou que foi dado o primeiro passo do Projeto



Na sexta-feira ((25) à noite aconteceu no plenário da Câmara Municipal de Naviraí uma audiência pública solicitada pelo vereador doutor Antônio Carlos Klein (PV) que, em conjunto com o Conselho Comunitário de Segurança Pública, tratando da possibilidade de ser criado no município a Guarda Municipal.



“Está plantada a semente de um projeto que, quando posto em prática, será uma valiosa ajuda na prevenção dos crimes e da violência no município” disse o policial aposentado, Hélio de Oliveira Souza, presidente do conselho.



Já o vereador Klein, considerou como excelente o resultado, como forma até mesmo de reflexão, para medidas que precisam ser imediatas para barrar a violência que tem aumentado no município.



Também participam a vereadora Lourdes Elerbrock (PV), Rosangela Sofa (PSDB), Fí da Paiol (PMDB) e o Presidente do Legislativo, Jaimir José da Silva (Jamil do Bem Bom – PDT).



Como representantes do setor de segurança participaram o delegado Eduardo Lucena (1° DP) e o Tenente Coronel Natanael Bonato de Souza, subcomandante do 12° BPM.



Pelo poder Executivo o próprio prefeito doutor José Izauri de Macedo (DEM) esteve na mesa que foi completada com o Coronel aposentado e palestrante da audiência Walter de Fátima Pereira.



Os representantes da segurança pública, da PM, Coronel Bonato, defendeu a criação da GM, alertando para o risco de redução ainda maior do contingente de policias que no futuro próximo pode comprometer alguns serviços de policiamento preventivo.



“Atualmente já trabalhamos com quadro apertado e deveremos ter mais 10% de perda com aposentadorias, já requeridas por integrantes da corporação que tem o direito garantido por lei” disse Bonato.



Já o Prefeito Izauri de Macedo, destacou a importância da discussão do tema, fez um relato de inúmeros projetos sociais hoje apoiados pela Prefeitura que, segundo ele, ajudam no amparo e formação do cidadão, evitando que a criminalidade seja um caminho futuro para adolescentes e jovens.



A audiência foi encerrada pelo presidente Jamil, que enalteceu a iniciativa do vereador Klein e disse aguardar que as orientações na ocasião repassadas e as opiniões surgidas a partir dos debates, possam se tornarem realidade em curto espaço de tempo.



Soares Filho – Ascom Câmara Municipal

Fonte: A Gazeta News

