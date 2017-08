28/08/2017 - 08h51min

Azambuja autoriza recapeamento e visita obras de estação de esgoto

[ FOTO: Fernando Antunes ] Reinaldo assinará Ordem de Serviços e visitará obras em Maracaju.



Reinaldo Azambuja (PSDB) cumpre agenda, nesta segunda-feira (28), em Maracaju, a 162 quilômetros de Campo Grande.



No município será assinada, a partir das 8h, ordem de serviço de recapeamento de ruas, além de visita as obras de estação de tratamento de esgoto. Investimento soma R$ 11,2 milhões.



Junto com o prefeito Maurílio Azambuja (PSDB), primo do governador, será anunciado início da recuperação asfáltica de R$ 3,4 milhões das vias centrais de Maracaju. Solenidade ocorre na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, em frente ao Ginásio Poliesportivo Osvaldo Benedito Rodrigues.



Na sequência, a comitiva visita obras de estação de tratamento de esgoto construídas pela Seinfra (Secretaria de Estado de Infraestrutura). Com investimento de R$ 7,8 milhões, entre recurso federal e estadual, esta possuirá duas estações elevatórias, 316 metros de rede coletora, oito ligações domiciliares e 208 metros de emissário final.



MidiaMaxNews

Fonte: Midiamax News

TAGs: Reinaldo Azambuja agenda Maracaju ordem de serviço recapeamento de ruas

Editoria: Política