Onevan acompanha prefeito e vereadores de Naviraí em audiências

[ FOTO: Fernando Ortega ] Onevan acompanhado prefeito e vereadores de Naviraí na audiência com Barbosinha, na Sejusp.



O deputado estadual Onevan de Matos (PSDB), vice-presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, acompanhou o prefeito José Izauri de Macedo, vereadores e gerentes municipais, nesta quarta-feira, em audiências junto às Secretarias de Estado da Saúde e da Justiça e Segurança Pública, pleiteando novos investimentos para o município de Naviraí.



Participaram das audiências os vereadores Rosângela Sofa, Fi da Paiol, Júnior do PT, Fabiano Taquara, Éderson Dutra, Simon Rogério de Freitas, Cristina Gradella, Dr. Klein e Lurdes Elerbrock e as gerentes Ana Paula Rocha (Obras) e Caroline Touro (Cultura).



Segurança Pública – As autoridades de Naviraí apresentaram diversas reivindicações ao secretário José Carlos Barbosa, incluindo novos veículos, aumento do efetivo policial e a realização de ações repressivas contra a prática de crimes, especialmente contra o patrimônio (furtos e roubos).



José Carlos Barbosa atendeu alguns dos pleitos apresentados e já assegurou o envio de uma unidade móvel e 5 (cinco) motocicletas para a Polícia Militar, de modo a acentuar a presença policial em detrimento às ações de criminosos.



Regionalização da Saúde – Onevan, Izauri e os vereadores expuseram os principais problemas atravessados pela Saúde de Naviraí, solicitando o apoio do Governo do Estado para a efetivação da regionalização do atendimento no município.



O secretário explicou os procedimentos que deverão ser adotados pelo município, designou a ida de uma equipe técnica da Secretaria de Saúde para Naviraí já na próxima semana e, por fim, reiterou a destinação do aparelho autoclave para o Hospital Municipal – pedido que já havia sido pleiteado pelo deputado estadual Onevan de Matos.



“Apresentamos aos secretários José Carlos Barbosa e Nélson Tavares as principais reivindicações da população de Naviraí nas áreas da Segurança Pública e da Saúde. Já obtivemos alguns resultados, como a unidade móvel, as motocicletas para a Segurança e o autoclave para o hospital.



Estamos, agora, na expectativa da solução de outras questões, como a regionalização da Saúde”, finalizou o deputado estadual Onevan de Matos.



