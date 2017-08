29/08/2017 - 11h00min

Ex-deputado Ary Rigo está entre os presos da Operação Antivírus, do Gaeco

[ FOTO: arquivo ] Ary Rigo está entre os presos na operação de hoje



O ex-deputado estadual Ary Rigo, um dos implicados na Operação Uragano, também está entre os alvos da Operação Antivírus, deflagrada na manhã desta terça-feira (29), pelo Gaeco, que tem contrato de informática do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito) como alvo.



Um dos advogados de Rigo, Antônio Alves Dutra Neto, confirmou a prisão, mas não detalhou se ele a detenção foi preventiva ou temporário, tampouco os motivos que fizeram do ex-parlamentar um dos alvos do Gaeco. Ele foi levado para o 3º DP.



O Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) deflagrou, na manhã desta terça-feira (29), a Operação Antivírus, e cumpre uma série de mandados na sede estadual do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito).



De acordo com a assessoria do MPE-MS (Ministério Público Estadual) os crimes investigados pela operação são de corrupção ativa e passiva, fraude à licitação, lavagem de dinheiro, peculato e organização criminosa.



Ao todo, os agentes do Gaeco cumprem nove mandados de prisão preventiva, três de prisão temporária e 29 mandados de busca e apreensão. O alvo da Operação são os contratos de informática celebrados entre empresas e o Poder Público.



A Operação começou por volta das 7h da manhã, e os agentes fizeram buscas nos Blocos 7, 9 e 13, onde funcionam o setor de tecnologia da informação, a presidência e a diretoria de administração e finanças, respectivamente.



midiamax

Fonte: Midiamax News

