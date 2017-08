29/08/2017 - 10h33min

Onevan entrega emenda parlamentar e visita escolas em Iguatemi

O deputado estadual Onevan de Matos (PSDB), vice-presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, esteve em Iguatemi na última sexta-feira, onde fez a entrega de uma emenda parlamentar e visitou as escolas públicas do município.



A prefeita Dra. Patrícia Margatto, o vereador Zé da Deda, as secretárias Suzana Trevisan (Educação) e Ivone Naban (Governo), o presidente do PSDB de Iguatemi, João Medina, e a Prof. Lúcia da Silva acompanharam Onevan na agenda institucional.



Emenda Parlamentar

Onevan de Matos formalizou na Rede Feminina de Combate ao Câncer de Iguatemi a entrega da emenda parlamentar, cujos recursos foram utilizados para a aquisição de aparelhos de ar condicionado para a sede da entidade.



A Rede Feminina de Combate ao Câncer atende, aproximadamente, 40 (quarenta) pacientes oncológicos, bem como desempenha diversas atividades de prevenção ao câncer, como palestras e oficinas na comunidade e a realização de campanhas, como o tradicional “Outubro Rosa”.



“Estamos muito agradecidos ao deputado estadual Onevan de Matos, que sempre nos atende, por mais esta emenda parlamentar. O veículo que nós utilizamos em nossos atendimentos externos, por exemplo, também foi adquirido através de sua emenda. Ficamos muito felizes por ele estar sempre disponível para nos ajudar”, destacou a presidente da RFCC de Iguatemi, Deanir Cavalheiro da Silva.



Visitas as Escolas

O deputado visitou a EE “8 de Maio”, onde foi recebido pelo diretor Saulo de Souza Santos Abreu, que lhe mostrou o funcionamento do sistema de monitoramento eletrônico – adquirido através de emenda parlamentar de Onevan – e participou da II Feira de Conhecimentos Gerais.



Onevan de Matos também esteve na EM “Tancredo Neves”, onde foi recebido pela diretora Rosângela Sokovosqui e demais integrantes da comunidade escolar.



“Foi muito gratificante esta tarde aqui em Iguatemi, pois pude formalizar a entrega de emenda para a Rede Feminina de Combate ao Câncer – entidade que promove um grande trabalho social – e pude visitar a EM “Tancredo Neves” e a EE “8 de Maio”. Aproveito para parabenizar toda a comunidade escolar pela realização da II Feira de Conhecimentos Gerais, que permite aos estudantes desenvolver os ensinamentos que são aprendidos em sala de aula”, encerrou o deputado estadual Onevan de Matos.



