Presidente da Câmara renuncia à vereança em Tacuru

O vereador em então presidente da Câmara Municipal local, Paulo Sérgio Mello, do Partido Progressista (PP) renunciou ao cargo de vereador e consequentemente à presidência do Poder Legislativo, em Tacuru.



A leitura da carta de renúncia foi realizada durante a sessão ordinária da Casa de Leis, que, em virtude do falecimento de uma funcionária pública municipal nessa segunda-feira (28) ocorreu excepcionalmente na manhã desta terça-feira, dia 29 de agosto.



Na carta de renúncia Paulo Mello justifica afirmando que a decisão de renunciar ao cargo de vereador é de “ordem pessoal”.



Na carta Paulo Mello que é filho do ex-prefeito e ex-vereador do município, Ayrton de Lima Mello e nas eleições suplementares realizadas desde ano foi candidato a prefeito de Tacuru, onde obteve 49% dos votos contra 51 do atual prefeito, Carlinhos Pelegrini, do PMDB, agradeceu a população tacuruense, especialmente as pessoas que acreditaram em seu trabalho, aos vereadores do município e aos funcionários do Poder Legislativo Municipal local.



Nova eleição



Com a renúncia do presidente, o vice-presidente da Casa de Leis, vereador João Miguel Fernandes, o “João Barese”, passa a presidir a Câmara Municipal de Tacuru até que, segundo informações levantadas pelo A Gazetanews, uma eleição seja realizada para presidente do Poder Legislativo local.



A cadeira deixada por Paulo Mello, que nos primeiros seis meses deste ano ocupou o cargo de prefeito interino de Tacuru até às eleições complementares de junho, será ocupada pelo primeiro suplente, Lidiomar Vieira, o “Curió”. Ele já havia exercido a vereança no período em que Paulo Mello exercia a função de prefeito interino.





