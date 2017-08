29/08/2017 - 08h39min

Governador participa de salão internacional de avicultura e suinocultura

[ FOTO: Divulgação ] Durante o evento, o governador pretende captar e ampliar investimentos do setor no Estado.



Reinaldo Azambuja (PSDB) cumpre agenda, nesta terça-feira (29), durante o Salão Internacional de Avicultura e Suinocultura, no Anhembi Parque, em São Paulo (SP).



Durante o evento, o governador pretende captar e ampliar investimentos do setor no Estado. Somente a avicultura emprega mais de 6,4 mil pessoas e abate 643 mil aves por dia em cinco frigoríficos.



Jaime Verruck, titular da Semagro (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar), palestrará sobre condições favoráveis para se investir no Estado, tais como acesso a grandes centros, produção de ração e incentivos fiscais.



“O Brasil tem uma janela de oportunidades para a expansão da avicultura e suinocultura, seja para o consumo interno quanto para exportação. Mato Grosso do Sul reúne um conjunto de fatores que nos permite afirmar que somos o melhor lugar”, ressaltou Verruck.



Mato Grosso do Sul ainda estará representado no evento por estande da Semagro. Há previsão de que o governador retorne amanhã para o Estado.



MidiaMaxNews

Fonte: Midiamax News

TAGs: Reinaldo Azambuja agenda Salão Internacional Avicultura Suinocultura Anhembi Parque São Paulo SP

Editoria: Política