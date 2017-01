31/01/2017 - 10h26min

Quadrilha é presa pela PM após sequestro relâmpago aqui em Naviraí

[ FOTO: zum ] O veículo foi recuperado e a quadrilha presa plea PM



Três pessoas foram presas em Mundo Novo após roubarem caminhonete na área central de Naviraí e sequestrarem um casal de namorados.



Danilo Souza dos Reis de 20 anos, Mauri Dailton Fernandes de Oliveira de 22 anos e o adolescente J.H.S.L de 17 anos, foram presos em flagrante na noite desta segunda-feira (30/01), acusados dos crimes de sequestro e roubo majorado pelo emprego de arma.



O trio é acusado de sequestrar um casal de namorados, que estavam em uma caminhonete Toyota Hilux, estacionada de frente a uma residência localizada na área central de Naviraí.



O casal, sendo um jovem de 29 anos e sua namorada de 21 anos, conversavam dentro da caminhonete de frente da casa da jovem, quando por volta das 21h de ontem (30/01), foram abordados por dois indivíduos que chegaram pé e armados com revólveres anunciaram o assalto.



Ao ser abordado, o casal foi obrigado a passar para o banco traseiro da caminhonete, que foi ocupada pelos ladrões que assumiram a direção e seguiram rumo a BR-163.



O avô da jovem ao ouvir o barulho da caminhonete saindo, ligou para os números de celulares do casal, porém eles estavam desligados. Ele achou estranho e comunicou o fato para os demais familiares que acionaram a Polícia Militar



Rapidamente a PM, com o apoio da Policia Civil, repassaram as informações para os grupos policiais da região, onde uma viatura da PM da cidade de Mundo Novo ao receber as características do veículo, montaram uma barreira na praça de pedágio localizado na BR-163, conseguindo assim abordar a caminhonete que estava sendo conduzida por Mauri.



Ao ser questionado, Mauri confessou que a caminhonete era produto de roubo e que seus parceiros no crime estariam vindos logo atrás em um veículo VW Gol de cor branca.



Os policiais militares conseguiram abordar também o veículo Gol, assim que ele a chegou na praça do pedágio.



O veículo, sendo conduzido por Danilo, que tinha como carona o adolescente de 17 anos. Ao serem detidos, os três informaram que receberam a caminhonete no trevo de uma usina em Naviraí, e que outro indivíduo teria levado as vitimas em um veículo Fiat Uno de cor vermelha.



As informações foram repassadas para as demais equipes policiais que já realizavam as buscas pela região a procura das vitimas, que foram localizadas pela PM de Naviraí.



O casal foi encontrado caminhando as margens da rodovia MS-141, próximo a entrada de acesso ao Presídio de Naviraí.



O jovem disse aos policiais que após ele e sua namorada serem rendidos pelos bandidos, e colocados no banco de trás da caminhonete, eles foram até o meio de um canavial, sendo sempre seguidos por um veículo Fiat Uno de cor vermelha



No canavial eles foram obrigados a descer da caminhonete e entrar no Fiat Uno, que os levou até uma casa abandonada, localizada também em meio a um canavial, aonde permaneceram por aproximadamente umas duas horas, sendo vigiados por dois indivíduos.



Após este tempo, o Fiat Uno retornou e pegou os dois bandidos deixando o casal amarrado no local.



Cerca de meia hora depois, percebendo que os autores teriam indo embora, o casal conseguiu se desamarrar e andou sentido a rodovia até serem localizados pela polícia. Do jovem ainda foi roubado uma corrente, uma pulseira a sua carteira.



Uma equipe da Polícia Civil de Naviraí foi até a cidade de Mundo Novo, e fez recambiou os três acusados de serem os autores da ação criminosa. A polícia agora trabalha para localizar um quarto individuo que também teria participado do crime.



Fonte: Assessoria de Imprensa

