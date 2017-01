31/01/2017 - 10h38min

Prefeitura de Juti completa 30 dias de nova administração

Laka completa 30 dias frente a prefeitura de Juti



A prefeita de Juti, Elizângela Martins Biazotti dos Santos (Laka), chega ao seu primeiro mês na prefeitura da cidade que lhe viu nascer, crescer e agora é governada por ela.



Desde que assumiu o mandato, a prefeita tem procurado sempre se colocar próximo a população enxergando as prioridades de cada setor administrativo.



Nesta segunda-feira (30, a prefeita Laka recebeu em seu gabinete vereadores para apresentar uma rápida prestação de contas de seu governo dos primeiros 30 dias, e explanou as dificuldades enfrentadas pela prefeitura neste inicio de ano, incluindo contas a pagar da administração anterior e precatórios executados, que de certa forma trancam a pauta administrativa por falta de recursos.



Laka ainda exaltou que apesar das dificuldades, a prefeitura vem trabalhando e executando varias ações, como limpezas urbana, conserto de maquinários e veículos, reforma e conservação de prédios públicos e ainda regularização do programa social Juti Cidadã, entre outras várias ações administrativas.



A prefeita solicitou que a parceria executivo e legislativo continue, para uma melhor prestação de serviço publico e que todos tenham conhecimento do processo administrativo municipal, fazendo com que a transparência seja prioridade de seu governo, ressaltou Laka.



A prefeitura de Juti, inicia neste dia 31 uma força tarefa para a limpeza de ruas e calçadas de toda a cidade, disponibilizando toda equipe e maquinários em condições de trabalho.



No próximo dia 06 de Fevereiro a prefeitura ainda está programando um Mutirão de Limpeza Urbana contra o mosquito Aedes Aegypti, que irá atender todas as casas e terrenos da cidade.



Por fim, em 30 dias, a prefeita vem mostrando de como deverá ser seu mandato, popular, do povo e para o povo.



