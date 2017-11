03/11/2017 - 14h08min

Brasileiro ligado ao tráfico é executado com 11 tiros de pistola

[ FOTO: Porã News ] Polícia do Paraguai investiga o caso.



O brasileiro Alexandre Pacheco Valientes, de 36 anos, foi executado com 11 tiros de pistola calibre .9 milímetros na manhã desta sexta-feira, na região de Laguna Punta Porã, em Pedro Juan Caballero, no Paraguai, na divisa com o município sul-mato-grossense de Ponta Porã. A suspeita é de acerto do tráfico de drogas ou rixa familiar.



Segundo o site Porã News, por volta das 05h20, Alexandre seguia de moto pela Rua Natalício Talavera, quando os pistoleiros se aproximaram em um automóvel Saveiro e atiraram. O homem morreu no local, antes mesmo que pudesse ser socorrido. A Divisão de Homicídios da Polícia Nacional do Paraguai investiga o caso.



As autoridades trabalham com duas hipóteses. Uma delas é de acerto de contas do crime organizado, uma vez que a vítima tinha passagem e condenação por tráfico de drogas. A outra é sobre uma rixa entre Alexandre e o ex-cunhado, inflamada após briga recente. A polícia deve analisar imagens das câmeras de segurança de estabelecimentos próximos para tentar identificar o autor.



CorreiodoEstado

Fonte: Assessoria de Imprensa

