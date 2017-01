31/01/2017 - 08h35min

Governo de Mato Grosso do Sul prepara pacote de medidas fiscais para este ano

[ FOTO: Edimir Rodrigues ] Azambuja volta de férias com planos de enxugar a máquina.



O governador Reinaldo Azambuja (PSDB) se reúne hoje com seu alto escalão para definir os últimos detalhes do pacote de medidas que poderá ser encaminhado para a Assembleia Legislativa amanhã, no retorno das atividades. Dentre os projetos estão o corte de custos, limite de gastos, revisão dos incentivos fiscais e reforma da previdência.



A expectativa, segundo o líder do partido na Casa de Leis, deputado estadual Beto Pereira (PSDB), é que a pauta siga o debate nacional. “Os projetos estão na mesma linha do que está sendo discutido no Congresso Nacional. O que vamos fazer é trazer os mesmos assuntos para o âmbito estadual”, justifica.



Ainda sem ter acesso a todo o material, o tucano citou parte dos temas que serão tratados pelo governador. “Vai ter reforma da previdência. A questão de limite de gastos serem limitados ao índice inflacionário”. Como o conteúdo não está pronto e ainda deve passar por várias sessões até ser aprovado, as demais bancadas ainda não tiveram tempo de se posicionar a respeito. “A gente pensa que toda a população está entendendo o momento que o país está vivendo e vai apoiar as medidas”.



