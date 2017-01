31/01/2017 - 08h53min

Naviraiense estreia no Estadual nesta quarta-feira

[ FOTO: Andrey Guizolfi ] Técnico Rony Aguilar faz últimos ajustes visando a estreia do Naviraiense no estadual.



Reta final de preparação do Clube Esportivo Naviraiense (CEN) para fazer sua estreia no Campeonato Sul-Mato-Grossense da Série A em 2017. O adversário de estreia será o Sete de Setembro, da cidade de Dourados, em jogo marcado para esta quarta-feira, 01 de fevereiro (às 20h15min) no Estádio Fredis Saldivar, o Douradão.



Com um elenco em sua maioria ainda desconhecido da torcida do Jacaré do Conesul e sob o comando do técnico Rony Aguilar, o Naviraiense iniciará o certame estadual tendo realizado quatro amistosos, onde obteve duas vitórias por 1 a 0 contra times amadores (Itaquiraí e Pradodíesel) e duas derrotas para equipes que disputarão o Campeonato Paranaense da Série A (0x1 para o Toledo-PR e 0x2 para o Cianorte).



A pré-temporada será de apenas 24 dias, considerada curta pelo próprio treinador, mas não um obstáculo fundamental para dificultar a trajetória da equipe que tem como meta inicial se classificar para a segunda fase da competição. O Naviraiense está no Grupo B do Estadual, ao lado do Sete de Dourados, Urso de Mundo Novo, Águia Negra de Rio Brilhante, Corumbaense e Ivinhema.



Para a atual temporada o Naviraiense contará com um plantel formado por três goleiros, sete zagueiros, cinco laterais, cinco médios volantes, três meias e seis atacantes. Destes, cinco foram formados na base do Naviraiense: o goleiro Júnior, o zagueiro Allan Matheus, o lateral Cristiano Bibico, o meia Juninho e o atacante Rodrigo Bê.



GOLEIROS



O técnico Rony Aguilar terá a disposição três goleiros: o mais experiente é Vanderlei, 35 anos, que veio do Esporte Clube Avenida de Santa Cruz do Sul–RS; Bruno Rocha, 20 anos, que estava no Clube Atlético Itajaí-SC) e o garoto Junior, 20 anos, prata da casa formado na base do Naviraiense.



ZAGUEIROS



Para a zaga são sete opções: Junior Carvalho, 30 anos, que veio da Associação Atlética Anapolina–GO; Bruno Santos, 20 anos, que passou pelo Naviraiense em 2014 e estava no União Barbarense–SP; Mancha, 24 anos, que veio do Operário de Mafra–SC); Jéferson, 21 anos, oriundo do Linense de Lins–SP; Felipe, 17 anos, garoto que vem da base do Almirante Barroso de Itajaí–SC; Pedro Henrique, 19 anos, formado na base do Jabaquara–SP) e Allan Matheus, 18 anos, que estava no Almirante Barroso–SC e é formado no Naviraiense.



LATERAIS



Para a lateral direita são duas opções: Yuri, 25 anos, que veio do Futebol Clube do Porto da cidade de Porto União–SC) e Cristiano Bibico, 24 anos formando no Naviraiense.



Na lateral esquerda o técnico Rony Aguilar tem como opções: Cleyton, 21 anos, que chega do Operário de Mafra–SC; Guto, 25 anos, que passou pelo Naviraiense em 2014 e estava no Costa Rica–MS; e Eder, 21 anos, vem da base do Gama–DF.



VOLANTES



O mais experiente dos cinco volantes é Basílio, 35 anos, que chega do Cuiabá Esporte Clube–MT; Matheus, 22 anos, vem do Clube Atlético Itajaí–SC; Baiano, 33 anos, vem do Grêmio Esportivo Juventus de Jaraguá do Sul–SC; Dadá, 26 anos, também do Juventus Jaraguá-SC); e David que foi emprestado junto ao Cianorte-PR.



MEIAS



Os homens incumbidos de organizar o setor de meio do Naviraiense na atual temporada são: PH, 25 anos, que veio do Sport Club Jaraguá–PR; Marcelo Andrade, 24 anos, que estava no Marcílio Dias–SC e Juninho, 18 anos, prata da casa que disputou o Copa São Paulo pelo Operário–MS.



ATACANTES



Seis atletas brigam pela titularidade no ataque do Naviraiense: Diego Pinhé, 26 anos, que chega do União ABC de Campo Grande–MS); Douglas, 22 anos, oriundo do Aquidauana–MS; Rodrigo Bê, 19 anos, garoto da base do Naviraiense e que jogou a Copa São Paulo pelo Operário–MS; Valdecir, 20 anos, vem do Operário de Mafra–SC); Jean Carlos (emprestado junto ao Cianorte-PR) e Ícaro, 32 anos, foi o último a chegar e estava no Clube Esportivo Lajeadense da cidade de Lajeado-RS.



FolhadeNaviraí





Fonte: Assessoria de Imprensa

TAGs: Clube Esportivo Naviraiense Campeonato Sul-Mato-Grossense da Série A Sete de Setembro Dourados Estádio Fredis Saldivar

Editoria: Esporte