31/10/2017

Onevan entrega mais uma emenda parlamentar aos Bombeiros de Naviraí

O vice-presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado estadual Onevan de Matos (PSDB), formalizou, na manhã desta sexta-feira, a entrega de mais uma emenda parlamentar para o Corpo de Bombeiros Militar de Naviraí.



Participaram da solenidade o comandante do 6º Subgrupamento de Bombeiros Militar de Naviraí, Major Everton Torres de Oliveira, o prefeito José Izauri de Macedo, a vereadora Rosângela Sofa, o gerente Luciano Pereira da Silva (Sanesul), a diretora Ana Alice Guedes (Detran), o Prof. Maurício Candido (sub-coordenador regional de Educação), dentre outras lideranças políticas e da sociedade.



EMENDA PARLAMENTAR – Os recursos destinados pelo deputado estadual garantiram a aquisição de 22 (vinte e dois) capacetes contra incêndios e 1 (um) desencarcerador – aparelho utilizado para o socorro de vítimas presas em ferragens e escombros.



Onevan pontuou em seu discurso que os equipamentos auxiliarão os integrantes dos Bombeiros de Naviraí – que também atendem aos municípios de Juti, Itaquiraí, Mundo Novo, Eldorado, Iguatemi, Sete Quedas, Japorã e Tacuru – a fortalecer o lema de trabalho da corporação em favor da sociedade: “Vidas Alheias e Riquezas a Salvar”!



NOVA EMENDA – Grande entusiasta do trabalho desenvolvido pelo Corpo de Bombeiros Militar, o deputado estadual Onevan de Matos tem, reiteradamente, destinado emendas parlamentares para a corporação – somente neste ano (2017), Onevan já formalizou a entrega de 2 (duas) ambulâncias “Tipo A” (Unidades de Resgate) para os Bombeiros de Naviraí e Jardim.



“O Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul e de Naviraí desempenham um grandioso trabalho para a sociedade. Fico extremamente satisfeito em garantir um veículo que auxiliará a corporação a continuar prestando o seu belo trabalho em favor da população de Mato Grosso do Sul”, resumiu o deputado estadual Onevan de Matos.





Fernando Ortega – Assessoria de Imprensa do Gabinete

















Fonte: A Gazeta News

