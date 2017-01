03/01/2017 - 13h30min

Naviraí empossa prefeito, vice e vereadores eleitos em outubro

Aconteceu na manhã de domingo, dia 1º de janeiro de 2017 com início às 7 horas, a Sessão Solene de Instalação da 14ª Legislatura e Posse dos senhores vereadores, prefeito e vice-prefeito eleitos no dia 02 de outubro de 2016.



Por ser a vereadora eleita mais idosa, coube a Lourdes Elerbrock presidir a abertura dos trabalhos dessa sessão. Como mestre de cerimônia atuou Beto Corrêa que ao iniciar a cerimônia explicou aos presentes que de acordo com o Regimento Interno, em seu artigo 10º, Parágrafo único, presidirá a sessão a vereadora mais idosa, que ao ser convidada a tomar assento à Mesa, convidou a vereadora Maria Cristina Tezolini Gradella e Claudio Cesar Paulino da Silva, respectivamente, para primeiro e segundo secretário.



Em continuidade foram convidados a tomar assento em suas cadeiras os vereadores Antonio Carlos Klein, Ederson Dutra, Eurides Rodrigues, Fabiano Domingos dos Santos, Jaimir José da Silva, Josias de Carvalho, Luiz Alberto Ávila Silva Júnior, Márcio André Scarlassara, Rosangela Farias Sofa e Simon Rogério Freitas A. da Silva.



JURAMENTO

A presidente em exercício fez o Juramento e em seguida foi nominado o nome dos demais vereadores que disseram: Eu Prometo.



APRESENTAÇÃO DE CHAPAS

A sessão solene foi suspensa por cinco minutos para que os vereadores pudessem inscrever chapas concorrendo à Mesa Diretora. Ao retornarem, duas chapas foram apresentadas: uma encabeçada por Luiz Claudio Paulino da Silva e a outra por Jaimir José da Silva. Na primeira votação ocorreu empate de 5 a 5 votos, já que os vereadores Fabiano Domingos dos Santos, Ederson Dutra e Eurides Rodrigues, se abstiveram do voto.



Em respeito ao Regimento Interno, a sessão solene foi suspensa novamente e ao retomar os trabalhos, outras duas chapas foram apresentadas: uma presidida por Jaimir e a outra por Lourdes Elerbrock. Na votação, a chapa de Jaimir obteve 8 votos enquanto a outra, 5 votos.



Após a posse da Mesa Diretora eleita, composta por Jaimir José da Silva, presidente; Márcio André Scarlassara, primeiro secretário; Simon Rogério Freitas A. da Silva, segundo secretário e Josias de Carvalho, vice-presidente.



POSSE PREFEITO E VICE

Empossada a Mesa Diretoria para o biênio 2017/2018, o presidente Jaimir convidou os vereadores Fabiano e Ederson para conduzirem o prefeito José Izauri de Macedo e seu vice, Sakae Kamitani, para o local onde prestariam os juramentos.



Primeiro prestou juramento o prefeito doutor José Izauri e a seguir, o seu vice, Sakae Kamitani.



PRONUNCIAMENTOS

Terminada a posse e o juramento do prefeito e vice, o presidente Jaimir convidou o prefeito José Izauri de Macedo para fazer seu pronunciamento.



Doutor Izauri iniciou suas palavras agradecendo a todos pela magnífica expressão de votos que ele e seu vice Sakae conquistaram na eleição de outubro passado. Bastante emocionado, ele disse “família naviraiense desta cidade que meu pai escolheu para morar e aqui finquei raízes, formei minha família, aqui eu escolhi para morar até os últimos dias da minha vida. Gente, a hora em que prestei o compromisso, vocês não imaginam a emoção que eu senti. A emoção de estar aqui no plenário Vereador Abelardo Xavier de Macedo, o meu pai. Aqui ele exerceu a vereança e presidiu esta Casa de Leis”.



Izauri disse também estar ciente da grande responsabilidade e do grande compromisso com todos os naviraienses. “Naviraí precisa mudar e a política tem que ser feita também com decência como na nossa vida particular. Nós temos à frente desse projeto, eu e meu vice Sakae, o pensamento de que temos que fazer política com ética, honestidade, com moralidade e foi o que nos propomos a fazer nesses quatro anos”, ressaltou doutor Izauri.



Ele ressaltou ainda que “nós queremos estar sujeito ao crivo de todos. Nós não podemos administrar sozinhos essa cidade. O povo de Naviraí deu e está dando exemplo de cidadania, lotando esse plenário no dia de nossa posse”, salientou o novo prefeito, acrescentando que “um prefeito só constrói se tiver uma Câmara de Vereadores que esteja ajudando ele a administrar apoiando as iniciativas que são corretas”, ressaltou.



OUTROS PRONUNCIAMENTOS

Depois do pronunciamento do novo prefeito, cada vereador empossado teve o prazo de três minutos para fazer o uso da palavra.



Fonte: Assessoria de Imprensa

