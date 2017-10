30/10/2017 - 13h59min

Agenda sobre Rota Bioceânica é cancelada, mas governador segue em Brasília

[ FOTO: André Bittar ] Governador do Estado, Reinaldo Azambuja, PSDB.



A agenda desta segunda-feira, dia 30, do governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja (PSDB), sobre a Rotabioceânica foi cancelada. Conforme a assessoria de comunicação, o motivo é o estado de saúde do presidente da República, Michel Temer (PMDB), que participaria da reunião.



No entanto, Reinaldo permanece na capital federal para resolver outros assuntos, ainda de acordo com a assessoria de comunicação, que não deu detalhes sobre as pautas.



Semana passada, o secretário de Estado de Infraestrutura, Marcelo Miglioli, disse que o governador iria discutir hoje o projeto de construção da termoelétrica de Corumbá, 419 km de distância de Campo Grande.



A reunião cancelada seria para assinatura do Memorando de Entendimento entre Reinaldo e o ministro Maurício Quintella. O documento é o primeiro passo para a interligação das ferrovias do Brasil, Bolívia, Argentina e Chile. A assessoria não informou o horário do encontro.



Presidente - Michel Temer está se recuperando após ter passado mal na quarta-feira, dia 25. O presidente foi levado ao Hospital Militar, onde foi constatado obstrução urológica, passou por exames e foi liberado. No entanto, está em recuperação. No site do Palácio do Planalto, a agenda consta "sem compromissos oficiais".



