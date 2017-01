30/01/2017 - 14h13min

Instituto alerta para risco de tempestade em MS nesta segunda-feira

[ FOTO: Ilustração ] Risco de tempestade em MS



O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), emitiu alerta nesta segunda-feira (30), de risco de tempestade em Mato Grosso do Sul. O anúncio é válido até às 22h59 de terça-feira (31).



Conforme o instituto, são esperados ventos com velocidade entre 40 e 60 quilômetros por hora, chuvas intensas de até 50 milímetros no dia e granizo. Há risco de queda de galhos de árvores e leves alagamentos.



Além de Campo Grande, estão em alerta Amambaí, Anastácio, Angélica, Antônio João, Aquidauana, Aral Moreira, Bela Vista, Bodoquena, Bonito, Caarapó, Caracol, Coronel Sapucaí,Deodápolis, Dois Irmãos Do Buriti, Douradina, Dourados,Eldorado, Fátima Do Sul, Glória De Dourados, Guia Lopes Da Laguna, Iguatemi, Itaporã, Itaquiraí, Ivinhema, Japorã, Jardim, Jateí, Juti, Laguna Carapã, Maracaju, Miranda, Mundo Novo, Naviraí, Nioaque, Nova Alvorada Do Sul, Novo Horizonte Do Sul, Paranhos, Ponta Porã, Porto Murtinho, Rio Brilhante, Sete Quedas, Sidrolândia, Tacuru, Terenos e Vicentina.



Um aviso de chuvas intensas de perigo potencial também foi emitido e tem a mesma validade do primeiro citado.



CampoGrandeNews

Fonte: A Gazeta News

