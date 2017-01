30/01/2017 - 14h05min

Produção de soja deve ter média de 54 sacas por hectare no município

[ FOTO: Divulgação ] Técnicos do Rally da Safra em avaliação de lavoura



O município de Naviraí, que há pouco mais de uma década, entrou definitivamente no rol dos municípios com agricultura (Soja e milho) mais forte do estado, após anos de predominância da cana e pecuária, deverá ter uma média de produtividade de 54 sacas por hectare, na safra 2017, que em algumas regiões já se inicia a colheita.



Essa será a média de outras regiões do Mato Grosso do Sul. Segundo uma prévia do Rally da Agroconsult, fornecida ao PORTAL DO MS, que concluiu andanças por lavouras nesta semana, o Estado deverá colher uma safra de 7,5 milhões de toneladas de soja, volume 3% superior se comparado com a safra passada. A área plantada deverá aumentar 7%, chegando a 2,6 milhões de hectares.



Segundo o gerente do Departamento Agronômico da Cooperativa Sul Matogrossense (Copasul), Antonio José Meireles Flores, a estiagem em novembro atingiu a fase inicial da soja plantada mais cedo, o que comprometeu a produtividade.



“A expectativa de produção em Naviraí (MS) é de 54 sacas por hectare, média semelhante ao ano passado, desde que continue chova nas próximas semanas. Vamos ter regiões com média de 65 sacas/ha e regiões de 40 sacas/ha, demonstrando um contraste em função da irregularidade climática”.



Oito equipes de campo do Rally da Safra 2017, estarão até de janeiro a agosto entre o trabalho de levantamento nas lavouras e 15 eventos regionais com produtores do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Goiás, Bahia, Tocantins, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.



Serão oito equipes em campo para avaliar amostras de soja e três para verificar o milho segunda safra, em um total aproximado de 85 mil quilômetros percorridos. Serão mais de 1.000 lavouras visitadas em 12 estados que correspondem por 95% da área de produção de soja e 72% da área de produção de milho.



Naviraí