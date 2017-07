31/07/2017 - 16h09min

Onevan assegura emenda para Centro de Convivência do Idoso de Naviraí

O vice-presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado estadual Onevan de Matos (PSDB), assegurou, nesta manhã, a destinação de uma emenda parlamentar para o Centro de Convivência do Idoso de Naviraí.



Onevan de Matos atendeu aos pedidos apresentados pela gerente Telma Minari (Assistência Social) e pelos vereadores Rosângela Sofa e Fi da Paiol (Claudio Cezar Paulino da Silva).



Objeto da Emenda

A emenda parlamentar destinada pelo deputado estadual possibilitará a aquisição de parte dos equipamentos e mobiliários para o Centro de Convivência do Idoso, que deverá ser entregue ainda em 2017 pela Prefeitura de Naviraí e deverá atender 300 (trezentos) idosos do município.



"Queremos agradecer imensamente o apoio do deputado estadual Onevan de Matos junto à administração municipal, especialmente pelo seu grande trabalho na área social. O Centro de Convivência do Idoso de Naviraí será referência no Estado e este apoio fortalece nossas políticas de assistência social", destacou a gerente Telma Minari.



Apoio

O deputado estadual Onevan de Matos cumprimentou a gerente Telma Minari pelo trabalho que está desenvolvendo como gerente de Assistência Social, bem como os vereadores Rosângela Sofa e Fi da Paiol, e reiterou o seu apoio em favor das ações que garantam melhor qualidade de vida à população.



"Fico muito feliz em poder contribuir com o Centro de Convivência do Idoso de Naviraí, que possui uma ampla e moderna infraestrutura e atenderá uma parcela muito especial da nossa população, que merece respeito, carinho e muita dedicação dos administradores públicos", complementou o deputado estadual Onevan de Matos.





ASSESSORIA

Fonte: Assessoria de Imprensa

TAGs: Convivência do Idoso EMENDA oNEvan de Matos Naviraí

Editoria: Geral