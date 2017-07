31/07/2017 - 08h39min

Bebê baleado na barriga da mãe morre depois de hemorragia

[ FOTO: Reprodução ] Arthur foi baleado na barriga da mãe em 30 de junho.



O bebê Arthur, que foi baleado na barriga da mãe em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, morreu ontem no Hospital Estadual Adão Pereira Nunes. A Secretaria estadual de Saúde informou ao jornal Extra que a morte foi confirmada às 14h05 (de Brasília).



O quadro clínico da criança piorou na madrugada por conta de uma hemorragia. O corpo será levado para o Instituto Médico Legal (IML) para procedimentos legais.



A mãe do bebê, Claudineia dos Santos Melo, também precisou ficar internada depois de ter sido baleada em 30 de junho na Favela do Lixão. Ela foi submetida a cesárea de emergência no Hospital Moacyr do Carmo. Ela já tinha recebido alta e vinha acompanhando a situação do filho.



Laudo médico indicou que Arthur ficaria paraplégico por conta da lesão causada pelo tiro.



Íntegra da Secretaria estadual de Saúde:



"A direção do Hospital Estadual Adão Pereira Nunes informa que o paciente Arthur Cosme de Melo foi a óbito às 14h05 deste domingo, 30/7, após apresentar piora de seu quadro clínico em decorrência de uma hemorragia digestiva intensa, por volta das 5h30 da manhã.



A família do paciente foi informada e esteve na unidade ainda pela manhã, recebeu todas as informações sobre o estado de saúde do paciente, que esteve gravíssimo nas últimas horas.



Todos os procedimentos para reverter o quadro foram adotados, porém não houve resposta clinica do paciente. A família foi imediatamente informada e esteve novamente reunida com a chefia da UTI Neonatal e equipe médica. O corpo do paciente será encaminhado ao Instituto Médico Legal, procedimento que é padrão em casos de violência (vítima de perfuração por arma de fogo, como é o caso).



Assim como a direção e toda a equipe médica do hospital, a Secretaria de Estado de Saúde lamenta a perda da família, presta solidariedade neste momento de grande dor e segue à disposição dos pais e familiares."



CorreiodoEstado

Fonte: Assessoria de Imprensa

