03/02/2017 - 13h02min

Ministério decreta emergência em MS por risco de surto de praga em lavouras

[ FOTO: Divulgação ] Helicoverpa foi encontrada em lavoura no nordeste do Estado



Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) declarou estado de emergência fitossanitária relativo ao risco de surto da praga Helicoverpa Armigera em Mato Grosso do Sul. Portaria foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial da União.



Secretaria Estadual de Produção e Agricultura Familiar (Sepaf) esclareceu, por meio de nota, que a decretação do estado de emergência foi solicitada ao Ministério pelo Governo do Estado por conta de demanda do setor produtivo.



A partir desta demanda, foi pedido que a Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro) fizesse levantamento nas lavouras de soja e algodão de todo o Estado.



Neste levantamento, agência encontrou indivíduos de helicoverpa armigera, que é uma praga com alta capacidade de destruição nas culturas de milho, soja e algodão, em lavouras da região nordeste, o que serviu como base ao pedido de decretação de emergência como medida de precaução.



Com a portaria, Estado poderá tomar medidas cabíveis, caso a população de helicoverpa armigera atinja níveis que possam acarretar em danos econômicos.



Fonte: Assessoria de Imprensa

