03/02/2017 - 08h34min

Prefeito de Naviraí entrega kits para agentes de saúde

[ FOTO: Divulgação ] Agentes comunitários de saúde recebem kit de uniforme



A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) da Prefeitura Municipal de Naviraí, a pedido do prefeito doutor Izauri, entregou na manhã desta quinta-feira (02/02) 7 kits de uniformes para os Agentes de Saúde pertencentes ao ESF – Estratégia de Saúde da Família Maria de Lurdes, localizado na região central do município.



Os kits compostos por 4 camisetas, 1 calçado de segurança, 1 bolsa, 1 jaqueta com mangas removíveis e protetor solar deverão padronizar as vestimentas, facilitando a identificação dos agentes comunitários de saúde durantes as visitas domiciliares.



Estavam presentes na entrega além do prefeito Dr. Izauri, o gerente de administração Eduardo Mendes, a responsável pela Cipa Edileusa Bastos, a enfermeira responsável pelo ESF Tatiane Mesquita e a médica da unidade Dra. Sâmola.



“Vocês os funcionários são o patrimônio mais importantes que tem dentro da municipalidade”, destacou o prefeito e pediu aos servidores presentes que continuem se dedicando ao serviço prestado a fim de dignificar a população atendida pelos serviços públicos oferecidos pela administração.



Edileusa esclareceu que todos os agentes comunitários de saúde receberão o kit. “Entregamos nesta quinta-feira os kits para os servidores da ESF Maria de Lurdes, e pedimos aos demais ACSs que nos procurem na sala da Cipa, localizada na Rua Júlio Soares de Souza Filho, 137, para retirar o seu kit”, pediu Edileusa ao destacar que o município possui mais de 70 agentes comunitários.



