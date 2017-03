03/03/2017 - 13h42min

Segunda fase de ação da PF mira 13 pessoas de MS e mais três estados

[ FOTO: Divulgação ] Agentes da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União cumpriram mandados na reitoria da UFPR .



A Polícia Federal realiza hoje (03), a 2ª fase da Operação Reserach que investiga o desvio de recursos na UFPR (Universidade Federal do Paraná). Há 19 mandados judiciais que serão cumpridos em quatro Estados, sendo Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Rio Grande do Sul.



A 2ª fase acontece duas semanas após a primeira, quando cinco pessoas de Mato Grosso do Sul foram presas suspeitas de receber R$ 1,7 milhão em recursos desviados de bolsas de pesquisas da universidade.



Hoje, de acordo com o G1, dos 19 mandados, seis são de busca e apreensão, cinco de prisão temporária e oito de condução coercitiva. Três supostos bolsistas estão entre as conduções coercitivas de hoje.



A Operação Research (pesquisa, em inglês) investiga fraudes milionárias no repasse de bolsas de estudo a pessoas sem vínculos com à universidade entre 2013 e 2016. Cerca de 50 policiais federais estão envolvidos na operação.



