03/03/2017 - 08h07min

Portarias do Detran-MS cassam 100 CNHs e suspendem mais 700

[ FOTO: Divulgação ] Os prazos de suspensão e cassação começam a valer a partir da data de entrega da habilitação ao Detran-MS.



O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) tornou públicas nesta sexta-feira (3) as cassações de 100 CNHs (Carteira Nacional de Habilitação) e a suspensão do direito de conduzir veículos a 700 condutores.



Pelo menos 27 das CNHs cassadas eram provisórias, enquanto 47 eram CNHs definitivas, e foram cassadas por processo administrativo do Detran-MS. Já outros 26 condutores tiveram a habilitação cassada por terem sido condenados por crimes de trânsito na Justiça.



Já as suspensões foram publicadas em 13 diferentes portarias, que informam o nome do condutor, seu CPF e o tempo da suspensão. O prazo pode variar de um a doze meses.



De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, o condutor com CNH cassada ou suspensa só pode voltar a dirigir se passar por um curso de reciclagem. Os prazos de suspensão e cassação começam a valer a partir da data de entrega da habilitação ao Detran-MS.



As portarias do Detran-MS foram assinadas pelo diretor-adjunto do órgão, Donizete Aparecido da Silva.



Para conferir se você teve a CNH cassada ou suspensa, procure pelo seu nome nas portarias entre as páginas 19 e 29 do Diário Oficial do Estado.



MidiamaxNews

Fonte: Midiamax News

TAGs: Detran-MS cassações de CNHs Código de Trânsito Brasileiro Diário Oficial do Estado

Editoria: Geral