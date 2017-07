30/07/2017 - 14h53min

Jovem morto ganhou liberdade este ano e portava cocaína

[ FOTO: Cleber Gellio ] Local onde Pedro foi encontrado já sem vida



O homem encontrado morto na manhã do domingo (30) no Jardim Panorama na capital foi identificado como Pedro Henrique Herrera da Silva, de 20 anos. No bolso do jovem, que foi reconhecido por uma sobrinha, a polícia encontrou porções de cocaína.



Pedro foi encontrado com várias perfurações de faca pelo corpo por um morador de 43 anos. Ele contou a equipe do Midiamax que às 6 horas saiu para estender roupas e encontrou o rapaz já sem vida, caído no pasto aos fundos de sua casa, e acionou a polícia.



Para a polícia, uma outra vizinha relatou que por volta das 2 horas ouviu barulhos de moto, de pessoas correndo nos lotes e chegou a ouvir frases como ‘pega, pega’, mas não viu o que acontecia fora de casa.



Durante a perícia no corpo, os investigadores encontraram quatro papelotes de cocaína no bolso da jaqueta da vítima.



Ainda conforme testemunhas, antes de ser morto, Pedro estava em um bar do bairro, onde morariam alguns de seus amigos. O caso é investigado como homicídio simples e foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.



Antecedentes



O rapaz chegou a cumprir pena por tráfico de drogas, depois de ser preso em flagrante, juntamente com dois comparsas, em 2014 com 30 porções de cocaína e uma de maconha em uma boca de fumo do Bairro Tiradentes. Na data a polícia flagrou Pedro recebendo os papelotes prontos para vender.



Em setembro do ano passado teve um mandado de prisão decretado por estar evadido do sistema prisional. Mas em março deste ano, considerando que o suspeito já havia cumprido sua pena, o juiz da 2ª vara de execução penal concedeu a liberdade a Pedro.



O MPE-MS (Ministério Público Estadual de Mato Grosso do Sul) chegou a recorrer da decisão, mas por unanimidade os desembargadores do Tribunal de Justiça negaram o pedido e mantiveram a liberdade provisória do réu.



