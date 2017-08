03/08/2017 - 18h04min

Durante velório de policial civil, parente da vítima passa mal e morre

[ FOTO: divulgação ] Velório era do policial civil Leônidas Nunes



Durante velório do policial Francisco Leônidas Nunes Oliveira, que morreu em acidente de trânsito, um familiar, emocionado, passou mal e morreu, na tarde de ontem, em Dourados.



Conforme informações do site Dourados News, Sidney de Luz de Oliveira acompanhava o velório na Capela Bom Jesus e, assim que o corpo do policial chegou ao local, familiar começou a passar mal.



Equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado. Médicos tentaram manobras de reanimação, mas Sidney não resistiu e morreu no local. Ele teria sido vítima de infarto.



Policial morreu na noite de terça-feira (1º), depois de perder o controle da motocicleta que conduzia e colidir em uma carreta bitrem, na cidade de Eldorado. Ele era lotado em Dourados, onde foi realizado o velório e enterro.



