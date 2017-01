04/01/2017 - 13h35min

Em segunda edição, Caravana da Saúde vai começar pela Capital

[ FOTO: FernandoAntunes ] Caravana da Saúde atendeu milhares de pessoas no ano passado.



A segunda etapa da Caravana da Saúde vai começar por Campo Grande, foi o que garantiu o governado do Estado, Reinaldo Azambuja. Na primeira etapa, o foco da Caravana foram os atendimentos oftalmológicos e nesta etapa a previsão é que a ação foque nos atendimentos a saúda da mulher.



O anúncio foi feito pelo governador durante coletiva da imprensa na Prefeitura de Campo Grande, na manhã desta quarta-feira (4), após a reunião com o prefeito Marquinhos Trad (PSD). Azambuja não soube precisar quando a ação vai começar e nem qual será a próxima das 11 regiões que vai receber o evento.



Na primeira edição foram realizadas mais de 50 mil cirurgias, 850 mil procedimentos, 100 mil consultas, 34 mil exames e 240 mil visitantes, com investimentos superiores a R$ 75 milhões.



De acordo com a SES (Secretaria do Estado de Saúde) a previsão é que nesta etapa sejam priorizados os atendimentos oncológicos, como mamografia, e vasculares, como tratamento de varizes. Os serviços oftalmológicos serão ampliados com a assistência oftalmológica infantil.



O Governo do Estado anunciou em outubro que o foco principal será a reestruturação nas unidades de saúde já existentes, com aquisição de novos equipamentos, mas o atendimento especial às mulheres e a realização de cirurgias eletivas também estão no programa.



CampoGrandeNews

Fonte: Assessoria de Imprensa

