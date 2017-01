04/01/2017 - 13h53min

Dr. Izauri visitou pontos diferentes na cidade para conhecer realidade

[ FOTO: BetoCorrêa ] Visitado pelo prefeito e dois gerentes, o Bairro Vila Nova e Jardim Paraíso necessitam de um atendimento urgente.



Acompanhado dos gerentes Ana Paula Krambeck Silva Rocha (Obras) e Adriano José Silvério (Serviços Urbanos), o prefeito doutor José Izauri de Macedo (DEM) realizou na tarde desta terça-feira (03) visitas para checar “in loco” em pontos diferentes da cidade para constatar a realidade e identificar as prioridades como contenção de erosões, recuperação de ruas e avenidas, limpeza nos canteiros centrais. Segundo ele, o que mais chamou a sua atenção foi a frota de veículos e máquinas do município que se encontram em total abandono na Garagem.



Após a constatação, o prefeito doutor Izauri solicitou ao Gerente de Serviços Urbanos que proceda a um levantamento da real situação para estar buscando recursos e deixar a referida frota em perfeitas condições de uso. Sabedor das dificuldades do município que sofre como todos os demais municípios brasileiros com a crise econômica por que passa o Brasil, o prefeito doutor Izauri disse que a prioridade momentânea é a recuperação dos veículos de uso exclusivo da saúde, educação, limpeza e coleta de lixo, bem como, máquinas pesadas que ajudam na recuperação das estradas vicinais no sentido de apoiar os produtores rurais no escoamento de suas respectivas produções.



A arquiteta que responde pela Gerência de Obras, Ana Paula, já começou a tomar medidas para que seja feito projetos fundamentados, embasando o prefeito na busca de recursos nos principais órgãos do Governo Federal para modificar, revitalizar, embelezar e oferecer um visual com condições de uma cidade limpa e moderna.



O prefeito doutor Izauri verificou também a quantidade de lixo e entulhos jogados em calçadas e em encosta que com certeza aumenta a proliferação de insetos que são transmissores de doenças, em especial a dengue, zika vírus e tantas outras que afetam a saúde da população. Nesse sentido o prefeito solicita a colaboração e a consciência de cada morador para estar procurando o órgão responsável na indicação do lugar correto para efetuar o deposito. “Essa consciência por parte de todos com certeza vai ajudar em muito, a deixa nossa cidade mais bonita e bela”, enfatizou o prefeito doutor José Izauri de Macedo.



