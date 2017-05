04/05/2017 - 13h21min

Brasil lança primeiro satélite exclusivo do governo

[ FOTO: Divulgação ] Foram investidos R$ 2,7 bilhões no satélite, desde os investimentos na infraestrutura para operação do equipamento até no lançamento.



O Brasil lança nesta quinta-feira (4) seu mais importante programa espacial da década, o SGDC (Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas). O satélite será lançada às 17h31, horário de Brasília, em Kourou, na Guiana Francesa, país que faz divisa com o norte brasileiro.



O equipamento tem como objetivo integrar o corpo de espaçonaves que fornecem conexões via satélite para o Brasil, para telefonia, televisão, internet, etc.



A diferença é que o SGDC será o primeiro satélite a ser controlado exclusivamente pelo governo brasileiro, numa parceria entre o Ministério da Defesa e a Telebras.



De acordo com o Ministério, o novo equipamento é indispensável para a preservação da soberania naconal, permitindo comunicações seguras entre as Forças Armadas.



Outra proposta para o qual o satélite deve ser utilizado é a implementação do Plano Nacional de Banda Larga, que pretende levar internet rápida a locais do país onde a infraestrutura de telecomunicações por solo é deficitária, via espaço.



O lançamento da espaçonave vem sendo discutido desde 2011, na época do governo Dilma Rousseff (PT), e foi assinado dois meses após documentos revelarem espionagem dos EUA sobre contas de e-mails de membros do governo brasileiro, incluindo da ex-presidente.



Ao todo, foram investidos R$ 2,7 bilhões no satélite, desde os investimentos na infraestrutura para operação do equipamento até no lançamento. O plano inicial do governo é que outros dois satélites sejam lançados, mas essa ainda é uma fase em conceito.



MídiaMaxNews

Fonte: Midiamax News

TAGs: Brasil programa espacial Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas Kourou Guiana Francesa

Editoria: Geral