04/05/2017 - 14h25min

Onevan e vereadores buscam ações para escola e Correios de Paraíso das Águas

[ FOTO: F.Ortega ] As lideranças entregaram ao deputado as solicitações



O vice-presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado estadual Onevan de Matos (PSDB), acompanhou os vereadores de Paraíso das Águas – Professor Leonardo, Fio do Povo (José Divino), Ronaldo Paniago, Lindomar da Silva Pinheiro (Fiotinho) e Neife Vida – em audiências na Secretaria de Educação e nos Correios, em busca de investimentos para o município.



EE "Vereador Kendi Nakai" – Onevan, os vereadores e a diretora Jeórgia Patrícia Bassan Dias solicitaram à secretária Maria Cecília Amêndola da Motta (Educação) a troca do transformador e a manutenção da rede elétrica, bem como a implantação dos cursos técnicos de "Agronegócio" e "Normal Médio" na unidade escolar de Paraíso das Águas.



"A secretária Maria Cecília entendeu a necessidade de nossos pedidos, de modo que estamos muito confiantes que o município será atendido. Quero agradecer o empenho do deputado estadual Onevan de Matos, em nome da população de Paraíso das Águas, em buscar a solução de nossas reivindicações", ponderou o vereador Fio do Povo.



Correios

Onevan de Matos também acompanhou os vereadores de Paraíso das Águas em audiência com Júlio Cesar Gonzales, diretor regional dos Correios no Estado, para solicitar a ampliação do horário de atendimento ao público, bem como a designação de um funcionário para exercer as funções de carteiro no município.



"Atravessamos um problema crônico quanto ao atendimento dos Correios no município, o qual encerra as suas atividades ao meio-dia, dificultando o acesso dos serviços postais e bancários aos munícipes. Esperamos que esse apoio do deputado estadual Onevan de Matos nos auxilie a resolver a questão", destacou o vereador Professor Leonardo.



"As duas audiências foram muito produtivas e relevantes para as reivindicações que apresentamos. Quero reiterar aos vereadores e à população de Paraíso das Águas o meu compromisso, bem como minha atuação político-parlamentar em favor do município", encerrou o deputado estadual Onevan de Matos.



