Clube do 30 presta homenagem ao fundador Gilson Ceará

[ FOTO: arquivo Balta ] Ceará faleceu recentemente e foi um dos fundadores do Clube do 30



Um dos mais antigos clube de recreação aqui de Naviraí, o Clube dos 30, localizado na Avenida Nelsi Gonçalves Simas, no centro de Naviraí, no dia 1º de maio deste ano, prestou uma homenagem a um de seus fundadores falecido recentemente.



O campeonato interno recebeu o nome de “Gilson Ceará” (Antônio Gilson de Oliveira) que fez parte de um grupo de amantes do futebol que fundaram no dia 1º de maio 1986 o clube que está em atividades até hoje no mesmo local.



“O Gilson fez parte desta história e esta foi a maneira que a diretoria encontrou para homenageá-lo”, comentou o José Roberto, diretor de esporte da entidade. “Fiquei sabendo que ele trouxe muitas alegrias para o nosso clube, é uma justa homenagem”, afirmou Denilson Farias (Balú) atual presidente do clube.



Na tarde do sábado o grupo se reuniu, como de costume, no meio do campo e antes da oração, entregou ao filho de Gilson um quadro com frases e foto do jogador. “Ceará teve uma passagem histórica no nosso grupo”, frisou Donizete Nogueira membro da diretoria.



A esposa de Gilson, senhora Sueli Alves dos Santos, assim com sua irmã Marli, nas redes sociais, em especial na pagina do face book agradeceu a homenagem. “Obrigado pela linda homenagem, amos vocês”, escreveu Sueli.



O campeonato Gilson Ceará teve a participação de 4 equipes, sendo Jornalcorreiodosul, Ivo Doces, Nogueira Imobiliário e Cosmo, contou com a presença de aproximadamente 60 jogadores.



O homenageado, Antônio Gilson de Oliveira (Gilson Ceará) jogou bola no clube por mais de 20 anos, deixou a esposa e três filhos.



O time da Nogueira Imobiliário foi o campeão da competição, vice Cosmo, artilheiro Beira Mar, goleiro menos vazado Boca de lata, A confraternização e entrega da premiação foi no domingo 30, na sede social do D Angelis Evento na Avenida Amélia Fukuda.



