04/05/2017 - 08h09min

André pede até início de julho para definir pré-candidatura ao governo

[ FOTO: Álvaro Rezende ] André Puccinelli é cumprimentado em sua caminhada com Paulo Siufi pelo Camelódromo.



O ex-governador André Puccinelli defendeu candidatura própria do PMDB à sucessão estadual, em 2018, mas ainda não decidiu se vai indicar seu nome para concorrer às eleições.



Ontem, o presidente regional do partido e da Assembleia Legislativa, deputado Junior Mochi, disse que André pediu prazo até 1º de julho para definir pré-candidatura.



“Após a decisão dele, então, tomaremos algum rumo”, afirmou Mochi. “A decisão de André é fundamental”, ressaltou o dirigente, porque abrirá caminho para o PMDB definir sua posição no processo eleitoral de 2018.



Mochi comentou ainda de reunião de cúpula, nos próximos dias, para definir a contratação de instituição de pesquisa. A proposta é conhecer o cenário político do Estado, como candidatura própria, avaliação do nome de André Puccinelli e até sobre aliança com PSDB para apoiar a reeleição do governador Reinaldo Azambuja.



CorreiodoEstado

Fonte: Assessoria de Imprensa

TAGs: ex-governador André Puccinelli candidatura própria PMDB sucessão estadual

Editoria: Política