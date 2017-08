04/08/2017 - 00h51min

Filho flagra estupro da mãe e quebra o braço do suspeito

[ FOTO: Divulgação PM/SP ] Suspeito foi preso ao voltar ao local do crime



Um homem de 53 anos foi preso em flagrante por estuprar uma idosa, de 65, com distúrbios mentais, em Ilha Comprida, no litoral de São Paulo. O filho da vítima flagrou o abuso e lutou com o agressor, que foi preso por uma equipe da Polícia Militar.



O crime ocorreu em uma residência no bairro Balneário Mares do Sul. Um dos filhos da idosa encontrou a mãe e o homem sem roupas em uma rede na casa dela. A mulher, segundo ele, tem transtornos mentais e depende de ajuda para realizar atividades.



Ao notar a chegada do rapaz, o suspeito fugiu para um matagal próximo. A Polícia Militar foi acionada, foi até o local, realizou buscas, mas não conseguiu localizá-lo. Porém, mais tarde, ele retornou ao imóvel para buscar as roupas que havia deixado.



A idosa foi levada para atendimento médico, enquanto que o suspeito foi encaminhado a um hospital antes de ser apresentado na Delegacia Sede da cidade.



