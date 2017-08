04/08/2017 - 08h48min

Fórum de governadores terá palestra de ministro e presidente do BNDES

[ FOTO: Dênio Simões/Agência Brasília ] Na quarta edição do encontro, devem ser aprofundadas a criação de mercado comum entre os estados.



Reinaldo Azambuja (PSDB) recebe, nesta sexta-feira (4), seis governadores durante reunião do Fórum Brasil Central, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, em Campo Grande.



Evento, a partir das 8h30, terá palestra do ministro das Cidades, Bruno Araújo, e do presidente do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), Paulo Rabello de Castro.



Participam nesta quarta edição os governadores do Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Rondônia e Tocantins.



Na quarta edição do encontro, devem ser aprofundadas a criação de mercado comum entre os estados. Esta possibilitaria unificar alíquotas fiscais para circulação de produtos e exportações.



Outro ponto a ser debatido, por meio da palestra do ministro e presidente do BNDES, diz respeito a como revitalizar o ambiente de negócios e fortalecer parcerias.



Projetos



Dentre os objetivos do Fórum Brasil Central está o aumento da representatividade política do Centro Oeste nas articulações com o governo federal.



Há projetos em andamento para que estudantes universitários atuem no planejamento estratégico, oferecimento de cursos profissionalizantes com apoio do Itaú Cultural aos alunos do ensino médio, compra compartilhada de medicamentos e roteiro turístico integrado.



MidiaMaxNews

Fonte: Midiamax News

TAGs: Reinaldo Azambuja governadores reunião Fórum Brasil Central Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo Campo Grande

Editoria: Política