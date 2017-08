04/08/2017 - 09h08min

Motorcycle começa hoje e termina domingo em Naviraí

[ FOTO: Divulgação ] Começa nesta sexta-feira, dia 04 de agosto no Parque de Exposições de Naviraí o II Motorcycle.



Tudo pronto para a realização do maior evento do motociclismo brasileiro da região Cone Sul do Estado. Esse encontro de motoqueiros começa nesta sexta-feira (04) no Parque de Exposições de Naviraí e termina no domingo (06), numa organização do Moto Clube Os Desgarrados e com apoio da administração municipal.



Segundo a comissão organizadora, esta será a segunda edição do evento que tem apoio da Prefeitura Municipal e uma expectativa inicial de receber, aproximadamente, cinco mil pessoas. As pulseiras da festa podem ser adquiridas em diversos postos de vendas espalhados pela cidade e também no ponto oficial de venda, localizado na rotatória da Avenida Weimar Torres com a tradicional equipe Cláudio do Makino, com preços promocionais nos ingressos antecipados, no valor de R$ 10 o permanente feminino, para os três dias do evento e o permanente masculino custa R$ 30.



Nesta sexta-feira, o primeiro dia do evento, os portões do parque serão abertos ás 10h para recepcionar os motociclistas e participantes do Motorcycle, oferecendo toda infraestrutura e acomodação necessária para que todos tenham uma boa estadia no recinto durante a sua realização.



A renda será revertida, em parte, para ações sociais no município; beneficiando os mais necessitados. Esta é uma preocupação da comissão organizadora – proporcionar um evento que fortaleça a modalidade na cidade, mas que também garanta a parte social de cada integrante e participante da festa.



No local terá camping, praça de alimentação, stand’s de expositores, bebidas, estacionamento, segurança e todo o aparato necessário para que o público e motociclistas tenham a tranquilidade de se divertirem, de maneira segura e com um tratamento a altura do nível do evento.



Durante os três dias do evento haverá show de willyng, manobras radicais, lava moto sexy, dinamômetro que é o medidor de potência das motocicletas, tenda eletrônica, apresentações da equipe DMA Moto Show, além de shows todos os dias, das Bandas Tennesse de Paranavaí-PR, Karavo’s de Naviraí, Midnight Club de Toledo-PR e Banda do Zé de Ivinhema-MS.



Nos dias do evento serão realizadas várias premiações aos participantes, como moto mais estilosa, mais antiga, mais caracterizada, motociclistas mais idoso e mais jovem, além de sorteio de brindes o tempo todo.



No sábado às 11h, durante o Moto-Passeio, nas principais ruas da cidade, será realizada a Benção dos Motociclistas, em frente a Catedral de Naviraí.



Momento este que os organizadores convidam para participarem, todos os integrantes de moto clubes participantes do evento, a população local e das cidades vizinhas, bem como os amantes da modalidade, os profissionais e empresários da área com o intuito de fortalecer o evento e abrilhantar a realização do 2º Motorcycle Naviraí.



