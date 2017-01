05/01/2017 - 14h20min

Derrotado na eleições, ex-prefeito tranca prefeitura antes de posse de sucessor na Bahia

Após derrota nas eleições de 2016, o agora ex-prefeito do município de Milagres, a cerca de 230 quilômetros de Salvador, Raimundo Silva Galego (PSD), retirou todos os móveis e equipamentos, e trancou a sede da prefeitura com cadeados e tapumes, dias antes de seu sucessor tomar posse. Segundo os moradores, ele alega se o dono do prédio onde funciona a sede do executivo municipal.



César Machado (PP), o prefeito eleito, diz que mesmo empossado desde o dia 1º de janeiro, não está conseguindo trabalha por causa do problema.



“Um prédio imponente que serviu à prefeitura, há mais de 10 anos, está lacrado, e o prefeito atual, que por sinal é um empresário muito rico, R S Silva, se diz dono do prédio, retirou todos os móveis e equipamentos, e lacrou o imóvel”, denúnciou Machado, no dia 20 de dezembro do ano passado.



Segundo a população, desde o dia 15 de dezembro o prédio da prefeitura está trancado. Desde então, todas as secretarias de governo precisaram ser transferidas para outros imóveis.



As secretarias de Administração e Finanças agora funcionam em um prédio, que, segundo o governo atual, não passa por reforma há 15 anos. Já a secretaria de Saúde foi instalada em salas que estavam desativadas no hospital da cidade. Na sala de ultrassom, que está sem funcionar porque o aparelho está quebrado, funciona agora a coordenação de atenção básica.



O restaurante popular do município, que atende cerca de 100 pessoas por dia, também foi fechado.



Segundo noticiado pelo G1, o ex-prefeito Galego não foi localizado. Enquanto a situação não é resolvida, o atual prefeito César Machado diz que não consegue despachar.



"Não nos foi entregue os documentos importantes e as informações pertinentes para dar continuidade à administração pública, de maneira que prejudicou totalmente a população de Milagres", afirmou.



A gestão atual informou que vai notificar o ex-prefeito para que ele apresente os documentos que comprovem que ele é proprietário dos imóveis. Se isso ficar comprovado, serão solicitado os contratos de aluguel ou de cessão dos imóveis à prefeitura durante a gestão dele. O novo prefeito disse ainda que vai denunciar o caso ao Ministério Público.



