05/01/2017 - 14h43min

Prefeitura divulgará situação financeira do município

[ FOTO: BetoCorrêa ] Clodomiro Nicacio, gerente de Finanças da Prefeitura de Naviraí na administração do prefeito doutor José Izauri de Macedo.



Empossado dia 1º de janeiro de 2017 para responder pelo cargo de Gerente de Finanças do município, Clodomiro Nicácio do Nascimento afirmou nesta quinta-feira (05) que o prefeito doutor José Izauri de Macedo (DEM) irá anunciar na próxima semana a real situação financeira em que se encontram as contas municipais.



O novo gerente de Finanças destacou que está aguardando o relatório final a ser apresentado pelas equipes de transição, até porque, devido a Lei nº 19/2011 do Poder Legislativo naviraiense, que trata do recesso do funcionalismo no final de ano, entre os dias 23 de dezembro e 05 de janeiro, toda a movimentação burocrática depende da ajuda de cada servidor lotado nas pastas, especialmente, dentro do Paço Municipal.



Nesta sexta-feira, dia 06 de janeiro, o expediente voltará ao normal e, inclusive, com a possibilidade de o horário de atendimento ser das 7 as 11 e das 13 as 17 horas, como deseja o novo prefeito doutor Izauri.



O prefeito doutor José Izauri disse ser importante a população ter paciência porque ele quer todos os atos administrativos de sua gestão com transparência e, até que uma nova administração tome pé da real situação em que se encontra o município, isso exige muita atenção e responsabilidade para se fazer uma correta conferência em todos os setores da municipalidade no sentido de deixar arrumada a casa para que as ações possam fluir com tranquilidade e dentro da legalidade como exige a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).



