Termina nesta semana prazo de pré-matrícula em escolas estaduais

[ FOTO: Reprodução ] O prazo para os estudantes fazerem suas pré-matrículas na rede estadual de ensino, é até dia 06 de janeiro



Termina nesta sexta-feira (6) o prazo para que sejam feitas as pré-matrículas na rede estadual de ensino de Mato Grosso do Sul. O procedimento pode ser feito pelo site www.matriculadigital.ms.gov.br.



Conforme a SED (Secretaria de Estado de Educação), todas escolas localizadas em áreas urbanas contam com o sistema de matrícula digital. O acesso pode ser feito a qualquer hora e de qualquer lugar, por qualquer computador desktop, notebook, tablet ou smartphone com acesso à internet.



O candidato deverá se inscrever apenas uma vez. Para quem perder o prazo que vence sexta-feira, haverá uma nova chance, de 23 a 27 de janeiro. A pré-inscrição é requisito para estudantes concluintes do 9º ano em escola que não ofereça o Ensino Médio e alunos de escola estadual que não ofereça a série subsequente, estudantes novos ou que desejam mudar de escola e alunos desistentes.



No dia 20 de janeiro, os inscritos na primeira etapa deverão consultar o site e verificar para qual escola foram designados e assim efetuarem a matrícula, de 23 a 27 de janeiro, munidos dos documentos listados na ficha de inscrição. A segunda designação sairá no dia 3 de fevereiro, com matrículas entre 6 e 10 de fevereiro.



Caso a matrícula não seja efetuada no prazo estipulado, a vaga será destinada a outro candidato. Lembrando que não estará assegurada a vaga para o interessado quando as informações fornecidas na inscrição não corresponderem à documentação apresentada no ato da matrícula. Dúvidas podem ser esclarecidas na Central de Matrículas, pelo telefone 0800-6470028.





