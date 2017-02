05/02/2017 - 22h25min

Prefeitura de Naviraí ratifica convênios com a Fiems

[ FOTO: assecom ] Prefeito Izauri com os representantes da FIEMS em seu gabinete



Dr. Izauri de Macedo, prefeito de Naviraí, recebeu representantes da Fiems/IEL, quando ratificaram convênios e compromissos existentes entre as partes.



Na manhã da sexta-feira (03/02), o prefeito de Naviraí, Dr. José Izauri de Macedo, recebeu em seu gabinete para uma conversa de cordialidade dois representantes da Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul (Fiems), da equipe de coordenadores do Instituto Euvaldo Lodi, Rosangela Ramos (Coordenadora de Desenvolvimento de Carreira) e Everton Ferraz, que no início dessa gestão vieram até Naviraí para reafirmar a continuidade de um convênio existente entre o município e a Fiems, através do IEL, no que se refere ao Programa de Estagiários.



Rosangela explicou que esse tipo de visita está sendo realizada em vários municípios parceiros das duas entidades, com a finalidade de ratificar os convênios e compromissos existentes entre as duas partes.



" A Fiems e a Prefeitura de Naviraí sempre mantiveram essa parceria e com as novas gestões estamos reafirmando os compromissos e convênios existentes para dar continuidade a um trabalho que tem por objetivo atender os alunos que frequentam cursos ministrados pelo Sistema S e o Instituto Euvaldo Lodi" explicou ela, acrescentando ainda que palestras serão ministradas para todos os jovens com assuntos voltados ao futuro mercado de trabalho, após a conclusão de seus respectivos cursos profissionalizantes.



Para o prefeito Dr. Izauri, “é muito importante essa parceria com a Fiems e o Sistema S, porque eles procuram trazer para nossos jovens e pessoas interessadas em se profissionalizarem nos cursos oferecidos, uma oportunidade de obter uma melhor colocação no mercado de trabalho”, destacou.



