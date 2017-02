05/02/2017 - 22h31min

Vereadores de Coxim solicitam emendas parlamentares de Onevan

[ FOTO: F.Ortega ] Deputado recebeu em seu gabinete os vereadores de Coxim



O vice-presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado estadual Onevan de Matos, recebeu nea quinta (02/02) a visita dos vereadores Dinalva Mourão e Sinval Batista, ambos do PSDB de Coxim.



Os vereadores convidaram Onevan para uma agenda político-parlamentar no município da região Norte, com o objetivo de verificar in loco as principais demandas de Coxim.



Emendas Parlamentares

Dinalva Mourão e Sinval Batista requereram ao deputado estadual Onevan de Matos a destinação de emendas parlamentares para o município, especialmente nas áreas da Saúde e da Educação.



Onevan de Matos agradeceu a visita dos vereadores, destacando que buscará atender as solicitações que lhe foram apresentadas, bem como estará no município para debater problemas e soluções com lideranças políticas e da sociedade organizada de Coxim.



"Agradeço a visita dos amigos Dinalva Mourão e Sinval Batista, vereadores competentes e que estão trabalhando para conquistar investimentos e obras para o município. Já coloquei meu mandato político-parlamentar à disposição, de modo a garantir ações efetivas para Coxim", finalizou Onevan de Matos.



