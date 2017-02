05/02/2017 - 22h42min

Colisão na 163 deixa carro carbonizado e uma pessoa morta

[ FOTO: A.Domingos ] Com a colisão um dos veículos acabou pegando fogo



Uma colisão entre dois veículos deixou uma mulher morta e pelo menos quatro pessoas feridas, entre elas duas crianças, de 5 e 10 anos, na tarde deste sábado (4) na BR-163, em Dourados.



Com o impacto, um dos carros, um Fiat Siena, pegou fogo e o motorista precisou ser retirado por populares. Já a passageira do outro veículo, Lucélia Marques Pinheiro, não resistiu aos ferimentos.



Os dois veículos, dois Fiat Siena, transitavam pela rodovia em sentidos opostos. O carro em que estava a vítima era conduzido por Silvio André Augusto Alves. As duas filhas da vítima, de 5 e 10 anos, também estavam com eles.



A família viaja no sentido Dourados/ Ponta Porã quando próximo ao loteamento Bonanza o motorista fez uma conversão na pista, para entrar na estrada vicinal e não percebeu o Fiat Siena vindo na direção contrária, Ponta Porã/ Dourados. Com a colisão, o carro em que a vítima estava, foi jogado para fora da pista.



O outro veículo ficou no meio da rodovia e começou a pegar fogo. Populares que estavam na região correram para ajuda e conseguiram retirar o motorista Luiz Otmar Belo e a passageira, com vida antes de o incêndio destruir o carro.



O Corpo de Bombeiros foi acionado, assim como a PRF (Polícia Rodoviária Federal), Corpo de Bombeiros, a Policia Civil e a perícia.



Silvio André foi levado para o hospital da cidade com uma fratura no fêmur direito. Uma das meninas sofreu uma fratura no pé e a outra apenas escoriações. Luiz Otmar teve uma fratura do pé e a mulher na clavícula. Todos foram levados para o Hospital da Vida.



Testemunhas relataram que Lucélia Marques Pinheiro teria almoçado com marido, que trabalha na venda dos lotes da região e quando voltava para a cidade, ocorreu a colisão. Ele teria presenciado todo o acidente e chegou a conversar com a mulher antes de sua morte. O caso será investigado.





