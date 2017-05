05/05/2017 - 13h39min

Com Reinaldo na Bolívia, Rose será governadora pela 4ª vez desde 2015

[ FOTO: Divulgação ] Rose Modesto será governadora pela 4ª vez desde 2015



Com o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) em missão oficial na Bolívia, para encontro com o presidente Evo Morales, o comando do governo de Mato Grosso do Sul fica a cargo de Rose Modesto (PSDB) pela 4ª vez desde que os tucanos assumiram o Executivo em janeiro de 2015.



Segundo a própria governadora em exercício, Azambuja tenta no país vizinho uma negociação para importação, sem interveniência da Petrobras, do gás natural boliviano não apenas para Mato Grosso do Sul, mas para outros Estados como Mato Grosso, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.



“Esta é uma agenda importantíssima para o Estado e toda a atenção é necessária nesta missão. Aqui em Mato Grosso do Sul, vamos assumir por esses dois dias para garantir a tranquilidade da missão internacional e do nosso Estado”, disse Rose, por meio de sua assessoria.



Enquanto governa o Estado, a tucana cumprirá agendas oficias em municípios do interior. Em Ponta Porã ela participa nesta sexta-feira (5) de uma participa de audiência pública com o tema ‘Enfrentamento à Violência contra a Mulher’.



Amanhã, sábado (6), a vice-governadora cumprira agenda oficial nos municípios de Ribas do Rio Pardo, onde participa do ‘Moto Ribas’, e Anastácio, para prestigiar a tradicional ‘Festa da Farinha’.



Além de substituir Reinaldo nas férias de Reinaldo em janeiro de 2016 e janeiro de 2017, Rose também comandou o Executivo durante os dias 26 e 27 de março de 2015, quando Reinaldo cumpriu missão oficial no Paraguai.



MidiaMaxNews

Fonte: Midiamax News

TAGs: Reinaldo Azambuja missão oficial Bolívia Evo Morales governo de Mato Grosso do Sul Rose Modesto

Editoria: Política