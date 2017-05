05/05/2017 - 13h58min

Temer diz que não tem 'intenção' de continuar na política após 2018

[ FOTO: Divulgação ] Presidente defendeu reformas e disse que não se importa com popularidade.



O presidente Michel Temer disse em entrevista à Rede TV na noite desta quinta-feira (4) que não tem "intenção" de continuar na política após 2018. Ele deu a declaração após ser questionado se "necessariamente" se aposentaria após o término do mandato.



"Aposentar-me, nunca, jamais. Mas eu não tenho nenhuma intenção de continuar na atividade política. Acho que já prestei... é um pouco pretensioso dizer que prestou serviço, né? Mas, já cumpri o meu papel", afirmou o presidente.



Temer disse que o objetivo dele é que as reformas propostas pelo governo, como a trabalhista e a da Previdência, deem certo e que é importante abrir espaço para que surjam novas lideranças políticas.



"Eu acho que já fiz o meu papel na cena política nacional. Então, acho que o espaço para outros que venham é muito útil. É essa a ideia que eu tenho hoje na minha cabeça. Eu só espero que as reformas dêem certo e que não haja necessidade de pedir para eu continuar", completou Temer.



O presidente aproveitou para defender as reformas do governo que estão em tramitação no Congresso, em especial a da Previdência, e afirmou que quem faz campanha contra essa última faz "a campanha dos poderosos."



"E parece até que quem está fazendo a campanha contra são os mais vulneráveis, não é verdade. Quem está fazendo campanha são aqueles que ganham R$ 20, R$ 15, R$ 16 [mil reais] que tinham cinco anos a menos, para se aposentar, nós estamos equiparando o serviço público com a Previdência geral, nós estamos equiparando com a classe política, para que todos tenham as mesmas condições", disse Temer.



