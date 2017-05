05/05/2017 - 09h04min

Núcleo de Trânsito e PM desenvolve ação Maio Amarelo

[ FOTO: Assessoria ] Uma das ações educativas e blitz foi desenvolvida pelo Núcleo de Trânsito e policiais militares na praça central.



As ações do MAIO AMARELO é um movimento internacional, que tem como proposta chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortos e feridos no trânsito de todo o mundo, e de conscientização para a redução de acidentes de trânsito. Em Naviraí as ações serão realizadas numa parceria firmada entre o Núcleo de Trânsito do município e a Polícia Militar.



O objetivo do movimento é uma ação coordenada entre o Poder Público e a sociedade civil. A intenção é colocar em pauta o tema segurança viária e mobilizar toda a sociedade para efetivamente discutir o tema, propagar conhecimento, abordando toda a amplitude que a questão do trânsito exige.



Na nossa cidade o foco será na educação e fiscalização do ciclista, motoqueiro e álcool/direção, uma vez que estes são os usuários das vias que mais se envolvem em acidentes graves.



A programação das ações do MAIO AMARELO vai ser desenvolvida com a seguinte programação:



Dia 04/05 (09 horas) – Blitz educativa no entorno da Praça Euclides Fabris com a Av. Amélia Fukuda.



Dia 08/05 (19 h 40 min.) – Mesa Redonda:



O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência – CMDPD, na Câmara Municipal de Naviraí, para discutir “Mobilidade Urbana”.



Dia 11/05 (12.30 horas) – Blitz educativa na Av. Amambai, saída Jardim Paraíso.



Dia 20/05 15 horas) – Passeio Ciclístico: Local de saída e retorno: Praça Euclides Fabris. O itinerário será decidido pela Polícia Militar com apoio do Navi Bikers.



Dia 25/05 (09 horas) – Blitz educativa Av. Amélia Fukuda, próximo à saída /entrada dos Bairros BNH e Portal Residence.



Dia 30/05 (12.30 horas) – Blitz educativa Av. João Rigonato, saída Vila Nova.



BLITZ EDUCATIVAS E FISCALIZAÇÃO



Juntamente com as blitz educativas, serão realizadas fiscalizações e atividades constantes durante todo o mês de maio, principalmente nos finais de semana e em saídas de bares com o uso de bafômetro.



O Núcleo Municipal de Trânsito de Naviraí convida toda a população a participar deste evento, da maior importância para que se alcance um alto grau de conscientização sobre nossos direitos e deveres para com o trânsito de nossa cidade, por que, afinal, O TRÂNSITO É RESPONSABILIDADE DE TODOS.



