06/11/2017 - 13h42min

Onevan assegura emenda para escola de distrito de Vicentina

[ FOTO: Fernando Ortega ] Deputado Onevan de Matos entrega emenda parlamentar em Vicentinad



O vice-presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado estadual Onevan de Matos (PSDB), assegurou a destinação de emenda parlamentar para a EE “Emmanuel Pinheiro”, localizada no distrito de Vila Rica, em Vicentina.



Deputado Onevan de Matos entrega emenda parlamentar em Vicentina (Foto: Divulgação)

Laboratório de Informática – A solicitação de emenda parlamentar, cujos recursos serão utilizados para a aquisição de computadores para o laboratório de informática, foi apresentada pelas professoras Maria Divaldete Melo (diretora) e Neusa Dronov, mediante ofício assinado pelo presidente da Associação de Pais e Mestres, Osmar Ferreira dos Santos.



As professoras explicaram ao deputado estadual Onevan de Matos que dos 20 (vinte) computadores existentes na escola do distrito de Vila Rica – adquiridos em 2007 –, 9 (nove) não funcionam e 11 (onze) estão em condições precárias, atrapalhando o desenvolvimento de atividades pedagógicas da unidade escolar.



Compromisso – Ao acolher o pedido em favor da EE “Emannuel Pinheiro”, o deputado estadual Onevan de Matos destacou o seu compromisso com a Educação, bem como o histórico de destinação de emendas parlamentares para a aquisição e formação de laboratórios de informática em escolas públicas de todo o Estado.



“O computador é uma ferramenta absolutamente necessária no atual processo de ensino/aprendizagem de nossos professores e estudantes, de modo que estou absolutamente contente em poder atender a EE “Emannuel Pinheiro”, que está localizada no distrito de Vila Rica e cumpre um papel fundamental aos estudantes de Vicentina”, pontuou o deputado estadual Onevan de Matos.



