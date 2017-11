06/11/2017 - 13h47min

EXPO NAVIRAÍ: Montagem da estrutura está sendo finalizada

[ FOTO: Assessoria Prefeitura Naviraí ] Toda estrutura necessária para que a Expo Naviraí acontece de quinta à domingo está sendo montada diuturnamente.



Os promotores de eventos através do Rudnei, Rick Eventos e Elias Venâncio, estão trabalhando diuturnamente nos preparativos para a realização da Expo Naviraí 2017. A festa acontecerá de 09 a 12 de novembro (de quinta à domingo), com rodeio em touros, parque de diversões e shows com artistas nacionais.



Na grade de shows estão confirmadas as apresentações de Cácio e Marcos (dia 9), Loubet (dia 10 véspera de feriado), Patrícia e Adriana (dia 11) e no encerramento da festa dia (12) em parceria com a Arena Beer o grande show de Marilia Mendonça.



A exposição terá a grande final do circuito Rodeio e Companhia Montaria em Touros da Cia Rodeio Marca 90 e reunirá os melhores peões do Brasil. Entre os narradores do rodeio estará Marcio Alexandre.



Segundo Rick toda a montagem da estrutura está sendo feita como Arena, Parque de diversões e o Recinto de Shows. Trata-se de uma mega estrutura que irá oferecer comodidade e segurança a todos.



A Prefeitura de Naviraí está apoiando o evento na cedência do espaço “Parque de Exposições”, segundo o chefe do Executivo naviraiense José Izauri de Macedo “Essa festa faz parte do calendário do munícipio e esse ano devido a atual situação econômica em que atravessa o país e Naviraí não é diferente, a Prefeitura não irá realizar essa festa, por isso em comum acordo entre os promotores ficou decidido que os portões sejam com entradas francas no Parque e rodeio” disse o prefeito.



