Novos personagens podem mudar o cenário da sucessão estadual

[ FOTO: Valter Campanato / Agência Brasil ] André discursa quando Nelsinho foi escolhido para concorrer ao governo estadual em 2014



Novos personagens poderão mudar o atual cenário da sucessão estadual se não aparecer fatos relevantes contra os atuais pré-candidatos ou mesmo em virtude da estratégia política de cada partido. O ex-prefeito de Campo Grande Nelsinho Trad (PTB), por exemplo, trabalha para concorrer a uma vaga de senador. Ele está concentrado nesse projeto político desde quando começou a surgir oportunidade de conquistar uma das duas vagas em jogo nas eleições de 2018.



Mas Nelsinho poderá se transformar em opção na disputa para governador dentro de aliança com PMDB e PSD. Isto se o ex-governador André Puccinelli (PMDB) estiver impedido por questão judicial ou por desejo pessoal de não participar do processo eleitoral.



Nelsinho seria hoje a primeira opção do grupo de André para concorrer à sucessão estadual. O ex-prefeito, no entanto, também espera não sofrer mais nenhum revés na Justiça por causa das investigações sobre supostas irregularidades na sua administração. Nem ele, nem André estão inelegíveis por não terem condenação em segunda instância. O ex-governador não foi ainda julgado nem na primeira instância das investigações da Coffee Break e Lama Asfáltica.



