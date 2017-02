06/02/2017 - 13h30min

Governador participa de encontro sobre gestão e combate a corrupção

[ FOTO: Chico Ribeiro ] Governador participa de abertura de evento da CGU, em Campo Grande



O governador Reinaldo Azambuja (PSDB) participa nesta segunda-feira (06), a partir das 13h30, da abertura do "Encontro Município Transparente", realizado pelo Ministério da Transparência, Fiscalização e CGU (Controladoria-Geral da União), em 26 estados do Brasil. A intenção é discutir com os prefeitos iniciativas para melhorar a gestão e combater a corrupção.



O evento que irá ocorrer em Campo Grande, será no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo. A programação tem entre os temas, a fiscalização dos municípios, a discussão sobre o orçamento no poder público, assim como as licitações, prestação de contas, ouvidoria, transparência pública e contratos.



A atuação dos gestores em relação ao controle interno da administração pública, assim como a lei anticorrupção também estarão na pauta. Também existe a previsão de ser apresentado o "Painel Municípios", que mostra as avaliações realizadas pelo Ministério da Transparência, indicando as informações de cada local do País.



CampoGrandeNews

Fonte: Assessoria de Imprensa

TAGs: governador Reinaldo Azambuja Encontro Município Transparente CGU Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo lei anticorrupção

Editoria: Política