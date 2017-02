06/02/2017 - 13h35min

Caixa alerta que calendários não oficiais sobre saques do FGTS devem ser ignorados

[ FOTO: Divulgação ] Informações oficiais podem ser obtidas no aplicativo da Caixa



A Caixa Econômica Federal alerta que calendários não oficiais sobre saques de contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) que circulam na internet, tanto em redes sociais como sites ou aplicativos de celulares, não procedem e devem ser ignorados.



A Caixa tem recebido denúncias sobre a existência de canais não oficiais informando cronograma de saque e recomenda que os interessados em saber mais informações sobre as contas inativas só entrem nos canais oficiais do próprio banco.



Todas as informações oficiais estão disponíveis no site www.caixa.gov.br e nos perfis do banco @imprensacaixa e @caixa. A consulta ao saldo de contas inativas do FGTS pode ser realizada no site http://www.caixa.gov.br/beneficios-trabalhador/fgts/contas-inativas, aplicativo do FGTS, internet banking e terminais de autoatendimento, por meio do Cartão do Cidadão.



G1.Com

Fonte: Assessoria de Imprensa

TAGs: Caixa Econômica Federal calendários não oficiais saques de contas inativas do FGTS denúncias sobre a existência de canais não oficiais

Editoria: Geral