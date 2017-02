06/02/2017 - 13h43min

Estádio Municipal Virotão passa por melhorias técnicas

[ FOTO: Divulgação ] Na reforma está sendo implantado melhorias nos portões de entradas emergenciais.



O Estádio Municipal Virotão está passando por várias reformas em sua estrutura visando dar melhores condições de uso para prática de futebol amador e profissional.



Essas providências foram solicitadas por parte do Ministério Público Estadual e do Corpo de Bombeiros e, dentre elas, está sendo implantado melhorias nos portões de entradas emergenciais, rampa para acesso aos cadeirantes, divisórias nas arquibancadas (tipo corrimão), pinturas interna e externa, limpeza, corte de grama e outras melhorias num ritmo de trabalho bastante ágil.



Estes serviços estão sendo feitos pela Gerencia Municipal de Obras em parceria com a Gerencia de Esporte, que estão perfeitamente entrosados para propiciar aos amantes do esporte este tipo de lazer que empolga multidões.



As melhorias visam deixar o Estádio em perfeitas condições para a o nosso representante oficial, o Clube Esportivo Naviraiense, possa participar ativamente do Campeonato Estadual de 2017.



ExpressãoNaviraí

Fonte: Assessoria de Imprensa

TAGs: Estádio Municipal Virotão reformas em sua estrutura Ministério Público Estadual Gerencia Municipal de Obras Gerencia de Esportes Naviraí

Editoria: Esporte