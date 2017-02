06/02/2017 - 17h55min

PM captura 14 foragidos da Justiça na Capital durante operação “MS Seguro”

[ FOTO: R.Ribeiro ] Durante a Operação mais de 13 pessoas foram capturadas plea PM



O Comando de Policiamento Metropolitano da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (CPM) divulgou, nesta segunda-feira (6), o resultado de mais uma edição da operação “MS Seguro”, deflagrada na última sexta-feira (3) e que teve atuação até a madrugada de hoje em todas as áreas de Campo Grande.



Durante a operação foram recuperados seis veículos objetos de roubos ou furtos, apreendidas três armas de fogo, cumpridos 14 mandados de prisão e 76 pessoas foram encaminhadas até as delegacias de polícia judiciária.



A força tarefa realizada nos pontos de maior aglomeração de pessoas, e com um maior índice de ocorrências de roubos e furtos, conforme levantamento realizado pelas unidades responsáveis em suas áreas de atuação e teve por objetivo apreender armas, drogas e dar cumprimento a mandados de prisão, bem como recuperar veículos roubados ou furtados, averiguar irregularidades na documentação e falta de equipamentos obrigatórios.



Confiram os Resultados:



1) PESSOAS ABORDADAS – 2.886



2) VEÍCULOS ABORDADOS – 1.426



3) MANDADOS DE PRISÃO CUMPRIDOS – 14



4) PESSOAS CONDUZIDAS À DELEGACIA DA POLÍCIA CIVIL – 74



5) APREENSÃO DE ARMAS DE FOGO – 03



6) VEÍCULOS REMOVIDOS AO PÁTIO DO DETRAN– 81



7) AUTO DE INFRAÇÃO – 198



8) AUTO DE RECOLHIMENTO DOCUMENTOS – 54



9) VEÍCULOS ROUBADOS OU FURTADOS RECUPERADOS – 06



Regiane Ribeiro – Sejusp.







